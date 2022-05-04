Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.
Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
PPF Group вышла из агробизнеса в России Чешская PPF Group, несколько лет искавшая покупателя на агрохолдинг "РАВ Агро" в Воронежской области, ускоренно выходит из этого бизнеса из-за резко обострившейся геополитической ситуации.