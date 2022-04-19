Будьте в Плюсе

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о намерении просить политического убежища в России

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.
РИА Новости
Позже депутат Верховной рады Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к Москве о выдаче Кивы.
Комсомольская правда
Кива официально заявил, что сегодня «власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», а также совершает теракты в отношении мирного населения и пытает несогласных с политикой Киева.
Daily Storm
"Украинского политика хотят использовать в расследовании якобы вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Америке, также в Госдепе считают украинца удобным заложником в возможных торгах с Россией", - написал Кива.
Первый Севастопольский

Подробнее о событии

Депутат Белик: Кива намерен попросить политубежище именно в РФ, где способны защитить и отстоять правду
Известия04:55
Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в РФ
ТАСС02:50
Экс-депутат Рады Кива попросил политического убежища в России
URA.Ru02:17
Экс-депутат Рады Илья Кива заявил о намерении просить политического убежища в России
РИА Новости02:35
Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России
Pravda.Ru02:27
Экс-депутат Рады Кива решил попросить убежище в России
РБК02:22
В Госдуме призвали предоставить Киве политическое убежище после его просьбы
Газета.Ru03:38

Интересное

Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке

По возвращении из Израиля телеведущий Иван Ургант выставил на продажу рублевский особняк. Об этом сообщает kp.ru.
Газета.Ru04:51

ЦБ РФ внес систему «Хелло» в реестр операторов платежных систем

Банк России внес платежную систему "Хелло" в реестр операторов платежных систем, следует из информации на сайте регулятора.
Интерфакс03:05

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

На Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
РИА Новости05:07

Пресс-секретарь Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на затонувшем флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" и которых сейчас ищут родственники.
РИА Новости06:03

Песков сообщил об отсутствии реакции в Кремле на просьбу Медведчука об обмене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение задержанного Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.
Интерфакс05:40

Министр обороны Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Российские Вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
РИА Новости06:00

Песков: Минпросвещения уполномочено принимать решение об уроках истории в первых классах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.
РИА Новости05:50

Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль «Азовсталь» 19 апреля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь».
Lenta.ru05:47

Минобороны опубликовало новый список с персональными данными погибших украинских военных

Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).
РИА Новости05:31

«Ъ»: в России разрешат производить автомобили с двигателями экологического класса «Евро-0»

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru19:47