Лишенный мандата депутат Верховной рады УкраиныИлья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.
Кива официально заявил, что сегодня «власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», а также совершает теракты в отношении мирного населения и пытает несогласных с политикой Киева.
"Украинского политика хотят использовать в расследовании якобы вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Америке, также в Госдепе считают украинца удобным заложником в возможных торгах с Россией", - написал Кива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на затонувшем флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" и которых сейчас ищут родственники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение задержанного Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.
Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов" (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).