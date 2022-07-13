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Экс-депутат Рады Кива обвинил Украину в хищении и сбыте оружия Запада

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия Запада, переданного Украину.
Lenta.ru
"Западное оружие, поставляемое режиму Зеленского, все больше и больше попадает в Европу, в руки террористических организаций и банд формирований", – уверен Кива.
РЕН ТВ
"Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок", — объяснил Кива.
РИА Новости
"Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", — предположил Кива.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Киеву оружием
ФАН21:04
Экс-депутат Рады Кива заявил, что канцлера ФРГ Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Комсомольская правда20:38
Экс-депутат Рады Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Украине оружием
РИА Новости19:40
Кива: Шольца могут убить оружием, переданным Украине
Свободная Пресса20:03
Экс-депутат Рады Кива обвинил Украину в хищении и сбыте оружия Запада
Lenta.ru19:58
Экс-депутат Рады Кива заявил, что Шольца могут убить отданным Киеву оружием
РЕН ТВ20:09
Экс-депутат Рады Кива: Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Газета.Ru20:22

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