В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, Россия заняла первое место среди всех экспортеров этого топлива в Китай, сместив Саудовскую Аравию, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.