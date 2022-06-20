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Экс-депутат Рады Кива обвинил президента Польши Дуду в намерении захватить запад Украины

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что выступления президента Польши Анджея Дуды свидетельствуют о попытках Варшавы захватить западную часть Украины.
Lenta.ru
"Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины", — указал Кива.
РИА Новости
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины.
Взгляд.ру
В частности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев припомнил слова Дуды о границе с экс-советской республикой.
RuNews24.ru

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Кива: Заявления Дуды об Украине говорят о подготовке захвата запада страны
Life.ru01:56
Бывший депутат Рады Кива раскрыл план Польши по захвату запада Украины
Московский Комсомолец00:40
Экс-депутат Рады Кива обвинил президента Польши Дуду в намерении захватить запад Украины
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Экс-нардеп Рады Илья Кива обвинил Варшаву в планах захватить часть Украины
Царьград01:55
Кива снова заявил о подготовке Польши к захвату Украины
Общественная служба новостей00:30
Экс-депутат Рады Кива: слова Дуды об Украине говорят о подготовке захвата запада страны
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Кива: Польша активно продолжает подготовку к захвату Западной Украины
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