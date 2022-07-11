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Экс-депутат Рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины

Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива считает, что украинские войска не способны начать "контрнаступление" на юге страны.
РИА Новости
Кива добавил, что остатки ВСУ умирают на Донбассе, а мобилизованные граждане, которые не проходили никаких подготовок, являются «мясом для русской мясорубки и лёгкой добычей».
Абзац
"Пришло время консолидировать силы, здоровых украинцев, для внутреннего противостояния преступному марионеточному режиму", — считает Кива.
Московский Комсомолец
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
Известия

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Экс-депутат рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины
Известия07:40
Кива: ВСУ не способны к наступлению на юге
Абзац07:13
Экс-депутат Рады Кива считает, что ВСУ не смогут начать контрнаступление на юге Украины
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Кива: вряд ли ВСУ сумеют организовать контрнаступление на юге
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Кива оценил приказ Зеленского о контрнаступлении на юге
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Экс-депутат Рады Кива усомнился в контрнаступлении украинских войск на юге страны
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Кива усомнился в контрнаступлении украинских войск на юге страны
Общественная служба новостей07:05

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