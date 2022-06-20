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Экс-депутат Рады Кива: слова Дуды об Украине говорят о подготовке захвата запада страны

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что выступления президента Польши Анджея Дуды свидетельствуют о попытках Варшавы захватить западную часть Украины.
Lenta.ru
Глава восточноевропейского государства во время выступления по случаю Дня польской диаспоры заявил, что "границ между Польшей и Украиной больше не будет".
РИА Новости
"Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины", — указал Кива.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

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Экс-депутат Рады Кива: высказывания Дуды об Украине свидетельствуют о подготовке захвата запада страны со стороны Польши
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Экс-депутат Рады Кива: заявления президента Польши Дуды об Украине указывают на подготовку к захвату западной части страны
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Экс-депутат Рады Кива: слова президента Польши Дуды намекают на захват запада Украины
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Экс-депутат Рады Кива: слова Дуды об Украине говорят о подготовке захвата запада страны
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Кива: Польша активно продолжает подготовку к захвату Западной Украины
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