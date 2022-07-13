Будьте в Плюсе

Экс-депутат Рады Кива уличил разведку Украины в хищении и сбыте западного оружия

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил
 в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
РИА Новости
"Западное оружие, поставляемое режиму Зеленского, все больше и больше попадает в Европу, в руки террористических организаций и банд формирований", – уверен Кива.
РЕН ТВ
"Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок", — объяснил Кива.
РИА Новости
"Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", — предположил Кива.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Киеву оружием
ФАН21:04
Экс-депутат Рады Кива: Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Газета.Ru20:22
Экс-депутат Рады Кива заявил, что Шольца могут убить отданным Киеву оружием
РЕН ТВ20:09
Кива: Шольца могут убить оружием, переданным Украине
Свободная Пресса20:03
Экс-депутат Рады Кива допустил убийство Шольца и фон дер Ляйен переданным Украине оружием
Lenta.ru19:58
Экс-депутат Рады Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Украине оружием
РИА Новости19:40
Экс-депутат Рады Кива заявил, что канцлера ФРГ Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Комсомольская правда20:38

Интересное

FT: в ЕС сочли, что неясные формулировки ЕК привели к проблемам с транзитом в Калининград

Ряд дипломатов Европейского союза (ЕС) назвали причину проблем с транзитом в Калининград.
Lenta.ru22:58

В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии

Турция, Египет и Саудовская Аравия готовятся присоединиться к группе стран БРИКС, сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд.
РБК21:43

РИА Новости: командир «Медведи SS» Кравцов рассказал о зарезавшем пленного сослуживце

Командир украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов, попавший в плен в ходе российской спецоперации, рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.
Lenta.ru20:29

Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы

Ищенко раскрыл условия ввода войск Польши на запад Украины и заявил, что для этого украинский президент Владимир Зеленский даст полякам особый статус.
Lenta.ru21:43

В офисе Зеленского заявили о необходимых для контрнаступления системах ПВО и бронетехнике

Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины, рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.
Lenta.ru21:13

Обозреватель The Hill Лингельбах заявил, что после спецоперации у Путина есть три пути

После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).
Lenta.ru18:51

В США поддержали Путина после слов экс-советника Трампа Болтона о подготовке переворотов

Пользователи Twitter отрицательно отреагировали на слова бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он принимал участие в подготовке государственных переворотов в других странах.
Известиявчера в 14:51

Коротченко: обстрелы ВСУ из РСЗО HIMARS прекратятся после «полного паралича Украины»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что для устранения данной угрозы со стороны киевского режима необходимо разрушить железнодорожное сообщение Украины.
Военное деловчера в 13:45

Глава СНБО Украины Данилов допустил прекращение Киевом боев при добровольном уходе России

Киев прекратит боевые действия лишь в том случае, если российские войска добровольно покинут территорию Украины.
Lenta.ruвчера в 13:35