Политика
Российская газетаЭкс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса. Об этом сообщил последний на своей странице в Facebook.
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Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 14:55
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета 04 ноября в 23:18
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera вчера в 09:47
Армия и оружие
Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Газета.Ru вчера в 16:58
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса 16:59
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
Игромания.ру 04 ноября в 16:24
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
7 новостей вчера в 23:41
Общество
Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Экономика
Минфин назвал рост доходов бюджета от увеличения НДС рекордными
В Минфине РФ зафиксировали рекордный рост доходов бюджета от НДС после повышения налога до 20%.
Gazeta.SPb вчера в 03:03
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Политика
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
ТАСС 17:36