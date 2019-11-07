Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса. Об этом сообщил последний на своей странице в Facebook.
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Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

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Экс-депутат Ляшко подрался в аэропорту с представителем Зеленского

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Ляшко подрался с депутатом Рады от «Слуги народа»

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