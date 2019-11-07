Политика
Российская газетаЭкс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса. Об этом сообщил последний на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Футбол
Лига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду»
Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.
Вести.Ru 17:32
Футбол
«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»
Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:58
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы
"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Газета.Ru 10:17
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России
Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Спорт
ARD: Россия не предоставила ВАДА все ответы
Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия предоставила не все ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья вчера в 12:56
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Футбол
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Спорт-Экспресс 02:23
Культура
Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть
Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.
62инфо вчера в 05:47
Политика
В ООН приняли резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный РФ проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Москва 24 19:19
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза вчера в 23:06
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Политика
Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Газета.Ru 19:26
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру вчера в 14:11
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 08:20
Экономика
Набиуллина назвала реальной ставку по ипотеке в размере 7–8%
Ипотечная ставка в России может составить за несколько лет 7–8% при инфляции 4%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
News.ru 06:24
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Шоу-бизнес
Нюша поздравила дочь с первым днем рождения
Певица Нюша снова не показала свою дочь полностью. Зато очень трогательно поздравила ее с первым днем рождения в своем Инстаграме.
Woman.ru 01:41
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Гаджеты
Lenovo One объединит Windows и Android
Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Компания Toyota представила новый компактный кроссовер Toyota Raize для японского рынка.
Тарантас Ньюс 04 ноября в 22:31
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 14:21