Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщают журналисты программы "Схемы".

СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

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