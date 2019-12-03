Политика

ИА НовороссияИА НовороссияСМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщают журналисты программы "Схемы".
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В Германии задержали бывшего украинского депутата Александра Онищенко

Московский Комсомолец14:46

Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии

Взгляд.ру11:04

Экс-депутата Рады задержали в Германии

Газета.Ru13:32

В Германии арестовали фигуранта украинского «газового дела»

Rambler News Service13:13

Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

ТАСС12:34

В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ

РИА Новости11:45

СМИ: в Германии задержали бывшего украинского депутата Онищенко

Аргументы и Факты13:41
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
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В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
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Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
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РИА Новости 20:18
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В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru вчера в 04:25
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Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:30
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Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
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США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Врачи назвали симптом диабета на коже

По статистике, симптом может проявляться у 50% людей, страдающих диабетом 2 типа, сообщает «Суть событий».
Волгоградская правда 21:03
Общество

Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Lenta.ru 10:54
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
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СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
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Футбол

Киевское «Динамо» подписало игрока юношеской сборной Бельгии

19-летний нападающий сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского «Динамо».
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Кино

Marvel представила первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Marvel "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

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Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
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Потенциал российского рынка аппаратов локальной деструкции опухолей оценили в 1 млрд рублей

Потенциал российского рынка АДЛ к 2026 году оценивается в 1 млрд руб. К разработке прибора для радиочастотной абляции привлечены НПЦ автоматики и приборостроения им. акад. Н. А. Пилюгина, МГМСУ им. А. И. Евдокимова и Самарский медуниверситет.
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