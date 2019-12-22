Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»
Мураев признался, что ему никогда не нравился Порошенко, но последние факты, в частности о камерах в раздевалках, удивили даже его. Экс-депутат считает, что Порошенко сильно пал. Он не понимает, зачем в одиночестве или с кем-то в компании бывший лидер смотрел записи с камер.
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Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж будет волать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве.
— Евгений Мураев, украинский политикРЕН ТВ вчера в 20:04
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Порошенко назвали «больным» после обнаружения скрытых видеокамер в раздевалках спортклуба
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«Мелкий, жалкий и ущербный». Экс-депутат Рады дал характеристику Петру Порошенко
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