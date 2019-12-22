Политика
RT на русскомЭкс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Космос
На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии
65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
Энергетика
Украина увеличит тариф на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Теннис
Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Технологии
Распродажа: В России снижаются цены на все смартфоны Nokia. Самый дешевый можно купить менее чем за 3 тысячи рублей
В официальном интернет-магазине Nokia по адресу mobileshop.nokia.ru начинается предновогодняя распродажа, в которой участвуют все смартфоны (а вот кнопочные телефоны, увы, нет).
Происшествия
Посетители кафе в Пермском крае отравились газом
В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года
Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Футбол
Бавария — Вольфсбург 2:0
Экономика
В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро «прошлась» по Дмитрию и Полине Дибровым
Скандальный блогер Лена Миро жестко раскритиковала пару ростовчан Дмитрия и Полину Дибровых.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Хоккей
Цулыгин: «Салават» хорошо двигался, бился и боролся
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин подвёл итоги матча с "Авангардом" (1:2).
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.