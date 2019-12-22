Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

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