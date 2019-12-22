Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Рады Евгений Мураев резко раскритиковал в своем фейсбуке экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Порошенко назвали «больным» после обнаружения скрытых видеокамер в раздевалках спортклуба
Московский Комсомолецвчера в 22:15
«Мелкий, жалкий и ущербный». Экс-депутат Рады дал характеристику Петру Порошенко
Телеканал 360°вчера в 21:41
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
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В ЛНР заявили, что силовики размещают технику в населенных пунктах
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Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
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На Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения.
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Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области
Пожар произошел в доме престарелых и инвалидов в поселке городского типа Савинский Архангельской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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В Петербурге к 180-летию Чайковского установят памятник
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Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
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Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
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Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Ученые назвали болезни, о которых может сигнализировать подобный симптом.
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Макрон отказался от президентской пенсии
Как сообщает издание, решение касается и той пенсии, которая должна полагаться Макрону после окончания его первого президентского срока в мае 2022 года, а также той выплаты, которая у него будет, если ему удастся остаться на второй срок.
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Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
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Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
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