Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что силовики размещают технику в населенных пунктах Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Происшествия Пожар произошел в доме престарелых в Архангельской области Пожар произошел в доме престарелых и инвалидов в поселке городского типа Савинский Архангельской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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