Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, все достигнутые договоренности о временном перемирии рано или поздно нарушатся.
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с чего всё началось

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.
Вести.Ru07:16

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Экс-депутат Рады назвал единственный способ прекратить огонь в Донбассе

Life.ru17:58

Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

РИА Новости13:35

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Общественная служба новостей14:43

Экс-депутат Верховной рады назвал единственный способ примирения в Донбассе

News.ru14:06

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Газета.Ru14:04

Экс-депутат Рады назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

ФАН16:07

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Вести.Ru07:16
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета вчера в 01:11
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Экономика

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
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Происшествия

СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС 19:33
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
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Шоу-бизнес

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Армия и оружие

Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны

Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости 17:50
Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
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Наука

Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Вести.Ru 10:49
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
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Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем

В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru 10:30
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Вечерний курьер 13:57
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Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец 08:15
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Политика

Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края

Правительства Хабаровского края формально находится в отставке.
Lenta.ru 21:02
Культура

В США объявили номинантов на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
Ведомости 14:18
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Кино

Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации 09:59
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер родила первенца

24-летняя Тернер не объявляла о рождении ребенка в своем Instagram, но многочисленные фанаты уже поздравляют актрису и ее супруга, 30-летнего солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
MedikForum.ru 10:38
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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«Обнаглели»: крымская блогерша рассказала о ценах на полуострове

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Спиридон Павлович Килинкаров
Украинский общественный и политический деятель, член Коммунистической партии Украины, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов. Живёт в Греции.
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