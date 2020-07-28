Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, все достигнутые договоренности о временном перемирии рано или поздно нарушатся.
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с чего всё началось
Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.Вести.Ru07:16
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Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Общественная служба новостей14:43
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета вчера в 01:11
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Экономика
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Происшествия
СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС 19:33
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Шоу-бизнес
Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной
Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости 17:50
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru 10:49
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем
В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru 10:30
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда
Вечерний курьер 13:57
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края
Правительства Хабаровского края формально находится в отставке.
Lenta.ru 21:02
Культура
В США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
Ведомости 14:18
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля
В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации 09:59
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер родила первенца
24-летняя Тернер не объявляла о рождении ребенка в своем Instagram, но многочисленные фанаты уже поздравляют актрису и ее супруга, 30-летнего солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
MedikForum.ru 10:38
Путешествия
«Обнаглели»: крымская блогерша рассказала о ценах на полуострове
Московский Комсомолец 04:53