Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.

с чего всё началось

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, все достигнутые договоренности о временном перемирии рано или поздно нарушатся.

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

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