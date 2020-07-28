Политика

ФАНФАНЭкс-депутат Рады назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

Прекращение войны в Донбассе означает политическую смерть для украинской элиты, заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров. Именно поэтому, по его словам, Киев не будет соблюдать никакие договоренности по перемирию на востоке страны.
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с чего всё началось

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.
Вести.Ruвчера в 07:16

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Экс-депутат Рады назвал единственный способ прекратить огонь в Донбассе

Life.ruвчера в 17:58

Экс-депутат Рады назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

ФАНвчера в 16:07

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Вести.Ruвчера в 07:16

Экс-депутат Верховной рады назвал единственный способ примирения в Донбассе

News.ruвчера в 14:06

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Газета.Ruвчера в 14:04

Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

РИА Новостивчера в 13:35

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Общественная служба новостейвчера в 14:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

CT news вчера в 16:54
8
Происшествия

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Lenta.ru 01:39
1
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Авто

Volkswagen анонсировал новый компактный кроссовер для России

Car.ru 00:27
Общество

Почти две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу

Аналитики сервиса по поиску работы " HeadHunter" выяснили, что почти две трети (65%) россиян, которые сейчас ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального работодателя.
Online47.ru вчера в 19:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
19
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
1,9K
Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения

Общественная служба новостей вчера в 21:36
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
29
Общество

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест

Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста.
РБК 01:24
11
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
209
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Политика

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
RT на русском 01:22
139
Общество

Минприроды предлагает отказаться от нефтетоплива в Арктике

В Министерстве природы России рассматривают возможность поэтапного отказа от использования нефтяного топлива в Арктике.
Плюс один +1 вчера в 10:38
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
413
Общество

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

АН Между строк вчера в 11:32
472
Происшествия

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 15:28
6
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
Эхо Москвы вчера в 05:05
361
Футбол

Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат вчера в 19:34
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60.
Ведомости 01:22
228
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
422
Политика

Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями

Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск вчера в 08:12
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

REGNUM 01:20
6
Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
349
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
379
Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
56
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Здоровье

Медики Приморья получат 420 млн рублей в качестве довыплат

Около 7 тыс. медиков получат доплату за борьбу с пандемией коронавируса за июль и август, на данную цель выделено 420 млн рублей.
RT на русском 00:38
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Спиридон Павлович Килинкаров
Украинский общественный и политический деятель, член Коммунистической партии Украины, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов. Живёт в Греции.
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