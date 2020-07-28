Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.

с чего всё началось

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