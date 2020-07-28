Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЭкс-депутат Рады назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

Киев не намерен следовать договорённостям о перемирии в Донбассе, поскольку это не выгодно украинскому истеблишменту. Об этом заявил бывший депутат Рады от Компартии Спиридон Килинкаров.
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с чего всё началось

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Нет никаких сомнений, что на Украине есть силы, заинтересованные в продолжение войны в Донбассе. Нужно принципиально решать второй пункт Минских договоренностей – разведение сил и средств по всей линии разграничения.
Вести.Ru07:16

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Экс-депутат Рады назвал единственный способ прекратить огонь в Донбассе

Life.ru17:58

Экс-депутат Рады назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

ФАН16:07

60 минут. Как достичь мира в Донбассе (Эфир от 28.07.2020)

Вести.Ru07:16

Экс-депутат Верховной рады назвал единственный способ примирения в Донбассе

News.ru14:06

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Газета.Ru14:04

Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

РИА Новости13:35

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Общественная служба новостей14:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Игры

PlayStation 5 может получить сменные панели корпуса

Деловое.ТВ 14:40
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Общество

Сафронов отказался от сделки со следствием по делу о госизмене

Советник главы государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием.
Труд 12:07
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
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Здоровье

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 06:43
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Политика

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости 21:05
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11
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Экономика

Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году

«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском вчера в 17:23
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
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Гаджеты

TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры

У Intel в последние годы были проблемы с освоением более тонкого техпроцесса, из-за чего компания в течение трех поколений эксплуатировала 14-нм техпроцесс (14-нм, 14-нм+ и 14-нм++).
Ридус вчера в 10:35
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Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
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Экономика

В Хабаровском крае дешевеют огурцы и картофель

Снизились средние цены на капусту, на лук и огурцы, которые можно купить в рознице уже и по 49 рублей за килограмм.
Transsibinfo 18:29
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Политика

Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске

RT на русском 22:35
Здоровье

Калининградцев проверят на антитела к коронавирусу

В Калининградской области 3 тысячи человек из разных возрастных групп проверят на наличие антител к коронавирусу.
КП - Калининград 10:36
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Здоровье

Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы

Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
4
Происшествия

Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

РБК 15:43
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Единоборства

Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 24 октября 2020 года проведет проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.
Turkmenportal 13:18
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — рассказал РБК представитель службы.
РБК 15:46
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
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Происшествия

В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, 42-летний мужчина в приступе ревности схватил охотничье ружье, выстрелил и убил свою 34-летнюю супругу.
Амур.инфо 21:59
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru 20:20
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Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
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Общество

Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье

Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
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Шоу-бизнес

Поклонники пристыдили модель за фото в просвечивающем наряде

Lenta.ru 21:45
Здоровье

Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане

В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
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Спиридон Павлович Килинкаров
Украинский общественный и политический деятель, член Коммунистической партии Украины, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов. Живёт в Греции.
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