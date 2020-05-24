Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина
Московский Комсомолецвчера в 22:32
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Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
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РИА Новости 06:05
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В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом
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В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
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В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
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Задержанный за захват заложников в Москве признал вину
Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Коммерсантъ вчера в 19:33
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В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 07:48
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Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая
Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
Происшествия
В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2
Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 05:36
Общество
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полицейские в Гонконге в воскресенье, 24 мая, применили слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Козуэй-бей, сообщает South China Morning Post.
Коммерсантъ 03:29
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
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«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
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США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
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Меньше не станет: Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что размеры серийной версии электрического пикапа Cybertruck будут практически полностью соответствовать габаритам продемонстрированного прототипа.
3DNews 00:03
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В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море
Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
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