Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

URA.Ruвчера в 23:57

Украину назвали ключом к непобедимости России

РЕН ТВвчера в 23:15

Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады

РИА Новостивчера в 22:07

Условие непобедимости России отметили на Украине

News.ruвчера в 22:41

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Газета.Ruвчера в 22:40

Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина

Московский Комсомолецвчера в 22:32

России легче скрутить шею без Украины – бывший советник Януковича

REGNUMвчера в 23:02
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

RT на русском 00:18
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Происшествия

Захватчик московского банка признал вину

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину.
Lenta.ru вчера в 15:34
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Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM вчера в 02:28
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Здоровье

В Забайкальском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом

Вылечились около четырёхсот человек На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 817 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 59 из них за последние сутки.
Байкал-Daily 00:48
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Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
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Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
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Кино

Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней

Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor 21 мая в 04:14
Армия и оружие

Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном

Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
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Музыка

Гитара Кобейна обойдется минимум в миллион долларов

Гитара Кобейна обойдется минимум в миллион долларов В конце июня с молотка уйдет гитара легендарного Курта Кобейна.
Экспресс газета 21 мая в 12:00
Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.
Sport.ru вчера в 07:28
Футбол

БАТЭ – Динамо-Брест: мотивированы

Нет пропасти в классе между командами и большие сомнения, что БАТЭ сможет 2 раза подряд обыграть соперника с форой -2. «Динамо-Брест» можно назвать кубковой командой, из трех последних розыгрышей - два раза кубок Беларуси уезжал в Брест.
Legalbet 01:27
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018

Metaratings вчера в 06:09
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
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Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания 22 мая в 05:01
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
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Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 22 мая в 07:03
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Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
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Армия и оружие

Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России

Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело вчера в 10:48
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 22 мая в 10:55
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Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
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Анна Герман
Русская певица
Польская певица и композитор немецкого происхождения. Известная исполнительница песен на разных языках мира, в первую очередь на русском и польском. Лауреат множества национальных и международных фестивалей, в том числе в Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполе, Виареджо, Каннах, Сопоте.
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