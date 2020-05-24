Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина
Московский Комсомолецвчера в 22:32
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане
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Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
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В Забайкальском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом
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Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней
Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor 21 мая в 04:14
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Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
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Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс вчера в 11:17
Музыка
Гитара Кобейна обойдется минимум в миллион долларов
Гитара Кобейна обойдется минимум в миллион долларов В конце июня с молотка уйдет гитара легендарного Курта Кобейна.
Экспресс газета 21 мая в 12:00
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.
Sport.ru вчера в 07:28
Футбол
БАТЭ – Динамо-Брест: мотивированы
Нет пропасти в классе между командами и большие сомнения, что БАТЭ сможет 2 раза подряд обыграть соперника с форой -2. «Динамо-Брест» можно назвать кубковой командой, из трех последних розыгрышей - два раза кубок Беларуси уезжал в Брест.
Legalbet 01:27
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
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RuNews24.ru вчера в 14:14
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 22 мая в 05:01
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
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Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
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Создан бионический глаз, который лучше человеческого
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МонаВиста вчера в 13:40
Армия и оружие
Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
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Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 22 мая в 10:55
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Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57