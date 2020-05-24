Мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима.

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".

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