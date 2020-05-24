Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима.
— Анна Герман, украинская писательницаМосковский Комсомолец вчера в 22:32
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Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
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В Крыму выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции
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Севастополь.ру 03:10
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Для помощи пациентам в отделении добровольно остались 10 человек из медицинского персонала.
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В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
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Газета.Ru вчера в 18:12
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Общество
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Происшествия
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Газета.Ru 02:11
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
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RT на русском 02:47
Политика
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы.
Российская газета вчера в 21:52
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Татарстан Сегодня вчера в 02:41
Общество
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
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Пригожин ответил на критику Шнурова
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Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Армия и оружие
В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители
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Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
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Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
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WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
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Жених Ольги Бузовой даст в Брянске концерт
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Минтруд подготовил законопроект, которым предлагается увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год еще на полгода — до 264 месяцев.
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Армия и оружие
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Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
3DNews 22 мая в 07:38