Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

RT на русскомвчера в 19:17

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

РИА Новостивчера в 20:34

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ruвчера в 21:09

«Больное существо»: Порошенко следил за женщинами в раздевалках

РЕН ТВвчера в 23:24

Порошенко назвали «больным» после обнаружения скрытых видеокамер в раздевалках спортклуба

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

РБКвчера в 23:00

«Мелкий, жалкий и ущербный». Экс-депутат Рады дал характеристику Петру Порошенко

Телеканал 360°вчера в 21:41
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Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru 20 декабря в 13:18
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Газпром согласился выплатить долг в $3 млрд Нафтогазу

Источник в российской делегации на переговорах по газовым вопросам заявил, что Москва согласилась выплатить долг Украине, образовавшийся по решению Стокгольмского арбитража.
Ruposters.ru 20 декабря в 05:58
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
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«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Происшествия

Локализован пожар на нефтехимзаводе в Уфе

REGNUM 01:16
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына

29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
REGNUM вчера в 11:21
Политика

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 00:23
Политика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Политика

МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
Газета.Ru 01:28
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Кино

Определены худшие фильмы 2019 года

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также оказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Lenta.ru вчера в 19:11
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Коммерсантъ 01:59
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Футбол

Монако — Лилль 5:1

От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
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Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.
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Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
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Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
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