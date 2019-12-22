Политика
RT на русскомЭкс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Порошенко назвали «больным» после обнаружения скрытых видеокамер в раздевалках спортклуба
Московский Комсомолецвчера в 22:15
«Мелкий, жалкий и ущербный». Экс-депутат Рады дал характеристику Петру Порошенко
Телеканал 360°вчера в 21:41
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В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
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Газпром согласился выплатить долг в $3 млрд Нафтогазу
Источник в российской делегации на переговорах по газовым вопросам заявил, что Москва согласилась выплатить долг Украине, образовавшийся по решению Стокгольмского арбитража.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Космос
Корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Футбол
«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира
Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Экономика
ПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Политика
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Происшествия
Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына
29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
Политика
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
Политика
Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Политика
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам
Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является "гарантией" того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Кино
Определены худшие фильмы 2019 года
Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат В десятке худших фильмов уходящего года также оказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники
В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Футбол
Монако — Лилль 5:1
От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
Хоккей
Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»
Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.
Шоу-бизнес
Волочкова и Джигурда стали парой
Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.