Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne. Герман выразила такое мнение, рассуждая о конфликте в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
CT news вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости вчера в 09:48
Происшествия
Экс-замминистра здравоохранения Алтая ждет суд за взятку
«По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур», – отмечают в ведомстве.
Аргументы и Факты - Алтай 01:19
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru вчера в 17:58
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 12 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 00:59
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM 07 июля в 09:01
Футбол
Сетьен: «„Барселона“ провела не лучший матч»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в матче 35-го тура Примеры.
Soccer.ru вчера в 22:25
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Политика
Генерал ФСБ назвал причину дел о госизмене в России
Ранее генерал-майор ФСБ рассказал о том, что рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.
Lenta.ru вчера в 23:56
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
Газета.Ru вчера в 11:30
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей неделе смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
Путешествия
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.
Известия вчера в 22:51
Общество
Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе
РЕН ТВ вчера в 18:41
Политика
Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
Во время обмена пленными в 2019 году, Украина вопреки правилам изменила уже утвержденные списки, а в июне 2020 года Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями ЛДНР, что уже можно было расценивать как выход украинских властей из Минского процесса.
Комсомольская правда вчера в 16:12
Общество
Шеф-повар назвал альтернативу окрошке в жару
Шеф-повар, автор программы «Ели у Емели» Василий Емельяненко рассказал, чем можно заменить в жару популярную окрошку.
Газета Кемерова вчера в 23:47
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45