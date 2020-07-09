Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман. По ее словам, Украина даже не дает крымчанам воду в летнюю жару, поэтому они никогда не будут "мечтать о возвращении".
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Армия и оружие
Талин собирается передать Украине крупную партию пистолетов Макарова
Украина собирается дооснастить свои Вооруженные силы пистолетами Макарова, которые в ближайшее время передаст Киеву Эстония.
ГЛАС.RU 07 июля в 09:52
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Новое соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним сербским защитником будет рассчитано до лета 2021 года.
Metaratings 07:21
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
Медведев рассказал о бизнес-проектах своего сына
Интерфакс 03:05
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Evo-rus.com 01:47
Здоровье
За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом
Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55