Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман. По ее словам, Украина даже не дает крымчанам воду в летнюю жару, поэтому они никогда не будут "мечтать о возвращении".

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,4K

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере 33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 102

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 432

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 82

Происшествия Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 1

Политика Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. 141

Происшествия СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. 2

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Происшествия Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 3

Здоровье За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом. 14

Происшествия В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя. 5