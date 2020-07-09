Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман. По ее словам, Украина даже не дает крымчанам воду в летнюю жару, поэтому они никогда не будут "мечтать о возвращении".
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Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Газета.Ru07:04

Новая песня о старом: депутат Рады назвала виновных в потере Крыма

РИА Новости Крым03:48

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Московский Комсомолецвчера в 21:58

Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

Известиявчера в 23:06

В Киеве назвали причину, по который Крым никогда не вернётся на Украину

REGNUMвчера в 22:28

Журавко назвал регионы, которые Украина потеряет вслед за Крымом и Донбассом

ФАН03:50

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

РИА Новостивчера в 21:01
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
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Армия и оружие

Талин собирается передать Украине крупную партию пистолетов Макарова

Украина собирается дооснастить свои Вооруженные силы пистолетами Макарова, которые в ближайшее время передаст Киеву Эстония.
ГЛАС.RU 07 июля в 09:52
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Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Футбол

Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Новое соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним сербским защитником будет рассчитано до лета 2021 года.
Metaratings 07:21
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3K
Общество

ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Общество

Медведев рассказал о бизнес-проектах своего сына

Интерфакс 03:05
2
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
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Общество

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
1,2K
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
1
Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
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Происшествия

Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
2
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Футбол

Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
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Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Шоу-бизнес

Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей

Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
73
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
3
Наука

Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами

Evo-rus.com 01:47
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Здоровье

За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом

Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:08
14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля

Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Происшествия

В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России

Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
5
Общество

В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Российская газета вчера в 17:33
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Технологии

Microsoft пересадила пользователей Teams в виртуальные аудитории

TechFusion 02:27
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 01:55
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