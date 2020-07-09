Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман. По ее словам, Украина даже не дает крымчанам воду в летнюю жару, поэтому они никогда не будут "мечтать о возвращении".
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Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Газета.Ru07:04

Новая песня о старом: депутат Рады назвала виновных в потере Крыма

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Экс-депутат Рады рассказала, почему Украина навсегда потеряла Крым

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Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

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В Киеве назвали причину, по который Крым никогда не вернётся на Украину

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Московский Комсомолецвчера в 21:58

Журавко назвал регионы, которые Украина потеряет вслед за Крымом и Донбассом

ФАН03:50
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
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Политика

Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
1,2K
Политика

Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
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Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Общество

Власти Петербурга откроют 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что власти Петербурга откроют 30 детских лагерей "в режиме обсерваторов".
Piter.tv 06:04
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 08:44
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Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Политика

В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
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Политика

Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала

Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
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Гаджеты

Apple освоит дисплеи mini LED в начале 2021 года: первым будет iPad Pro, а после — MacBook Pro

В докладе сообщается, что одновременно с запуском нового планшета Apple начнёт поиск поставщиков для дисплеев mini LED, которые будут применяться в 16-дюймовом и новом 14-дюймовом MacBook Pro.
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Армия и оружие

Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба

Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Футбол

«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
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Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
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Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
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Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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Михаил Мурашко посетит два медучреждения Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны в рамках рабочего визита.
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