Политика
Комсомольская правдаЭкс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым. Он сравнил ситуацию на полуострове с большой всесоюзной стройкой времен СССР. Ведь всего за пять лет в Крыму было построено множество объектов инфраструктуры, детские сады, школы, электростанции.
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Экс-депутат Рады рассказал о неспособности украинцев оценить перемены в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:48
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Политика
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Транспорт
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
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В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
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