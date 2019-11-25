Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЭкс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым. Он сравнил ситуацию на полуострове с большой всесоюзной стройкой времен СССР. Ведь всего за пять лет в Крыму было построено множество объектов инфраструктуры, детские сады, школы, электростанции.
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