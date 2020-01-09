Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью, обвинившей ее в употреблении наркотиков
12-летняя девочка устроила скандал, обвинив маму в том, что та вновь начала употреблять наркотики.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Авто
Новый кроссовер Toyota представят во второй половине 2020 года
По прогнозам источника, дебют нового компактного кроссовера состоится во второй половине нынешнего года, а европейские продажи начнутся в первом квартале следующего года.
Общество
Росгидромет объяснил причину аномального тепла в России
«Теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств», — цитирует РИА «Новости» Варакина.
Культура
Церемония вручения «Оскара» вновь пройдет без ведущего
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Футбол
Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом
В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Игры
В сеть «утекла» информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Общество
Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе
Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Авто
При заправке водители совершают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».