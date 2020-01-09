Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
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