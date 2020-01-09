Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Игры Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.

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Общество Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Авто В Сети появились фото внедорожника Aurus Komendant Как заявил ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года.

Авто УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.