Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
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На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
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Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Политика
Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing
Иран продолжит расследование катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и привлечет к ответственности виновных, заявил президент страны Хасан Роухани.
Футбол
Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Игры
Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
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Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
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Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
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Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет
Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
Общество
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Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с кубинским форвардом Сант-Росом
Кубинский форвард Ховард Сант-Рос стал игроком московского баскетбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Общество
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Авто
В Сети появились фото внедорожника Aurus Komendant
Как заявил ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года.
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
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СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа
О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Общество
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Здоровье
О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог
Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
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Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.