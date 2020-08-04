Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Газета.Ru17:04
Lenta.ru

Русскоязычных на Украине призвали «паковать манатки»

Lenta.ruвчера в 16:57
Аргументы недели

Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине

Аргументы неделивчера в 08:55
URA.Ru

Русскоязычным украинцам посоветовали «паковать манатки»

URA.Ruвчера в 15:16
Взгляд.ру

На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

Взгляд.рувчера в 13:52
РИА Новости

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

РИА Новостивчера в 13:11
Известия

Экс-депутат Верховной рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Известиявчера в 16:21
Реклама

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM18:01

Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ

Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ.
Чемпионат3 августа в 14:49
58
Реклама

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
454
Реклама
Реклама
Реклама

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русскомвчера в 09:45
637
Реклама

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета3 августа в 14:02
75

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъвчера в 08:46
452
Реклама

Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест

Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газетавчера в 14:12
144
Реклама
Реклама
Реклама