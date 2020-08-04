Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
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Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали.
— Ирина Фарион, украинский общественный деятельРБК вчера в 19:07
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Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине
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Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
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В Севастополе основной этап ЕГЭ сдали около 2,5 тысяч выпускников
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Игромания.ру 02 августа в 11:02
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РИА Новости вчера в 07:03
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РИА Новости вчера в 19:58
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Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
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«Шахтёр» — «Вольфсбург». Прогноз: чемпион Украины не станет форсировать события
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Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
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