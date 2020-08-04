Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
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Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали.
— Ирина Фарион, украинский общественный деятельРБК 19:07
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