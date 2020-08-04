Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали.

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".

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Энергетика «Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).

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Политика Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ. 814

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Политика Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.

Футбол Руководство ФК «Крылья Советов» отправлено в отставку Решение - за Советом директоров, - заявил Азаров гендиректору Шашкову.В итоге он наряду со спортивным директором Геннадием Голубиным был отправлен в отставку.

Общество Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники. 175

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