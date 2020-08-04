Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
Читать в источнике
Комментировать839

Подробнее о событии

Экс-депутат Рады порекомендовала русскоязычным гражданам «паковать манатки»

Газета.Ruвчера в 20:44

Экс-депутат Рады посоветовала русскоязычным гражданам «паковать манатки»

РБКвчера в 19:07

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

РИА Новостивчера в 13:11

Русскоязычных на Украине призвали «паковать манатки»

Lenta.ruвчера в 16:57

Экс-депутат Верховной рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Известиявчера в 16:21

Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население «паковать манатки»

RT на русскомвчера в 18:14

Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине

Аргументы неделивчера в 08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

RT на русском вчера в 12:33
432
Экономика

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
153
Футбол

«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б

В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn вчера в 15:25
Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в Санкт-Петербурге

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Красноярск лайнер вернулся в аэропорт Пулково из-за технических проблем.
Российская газета вчера в 21:45
15
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,2K
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
502
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
400
Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
569
Гаджеты

LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего

Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
Политика

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК 01:10
76
Общество

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
5
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия вчера в 04:46
369
Интернет

Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
78
Армия и оружие

В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском вчера в 11:51
5
Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU вчера в 06:29
137
Футбол

«Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы

Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух.
Бомбардир.ру 01:15
Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
36
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
39
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
336
Культура

Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»

3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя 03 августа в 02:37
Политика

Странная история. Чатиняна и жену Гибатдинова «обвинили» в финансировании «Единой России»

Вчера лидер выдвинувшегося на Гордуму Ульяновска движения "Против всех" (и журналист 73 онлайн) Дарья Косаринова опубликовала у себя в инстаграм информацию о платежах, которые Наири Чатинян и жена Айрата Гибатдинова, якобы, провели в фонд "Единой России" (своих политических оппонентов).
Ulpressa 01:10
1
Общество

Экс-сотрудника Google посадили на полтора года за кражу технологий

Вашингтон, 5 августа 2020, 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам.
REGNUM вчера в 22:48
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Всего вирусом заразились больше 18,4 млн человек. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Газета.Ru 01:15
3
Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвасталась архивным откровенным фото

Московский Комсомолец 00:13
Игры

Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа

CyberSport.ru вчера в 13:09
Происшествия

Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры

Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Происшествия

Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае

Природоохранная прокуратура пересчитала размер ущерба рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамб в Красноярском крае осенью 2019 года, который, по уточнённым данным, составил 424 млн рублей.
RT на русском 00:35
4
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
336
Политика

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
759
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Дмитриевна Фарион
Украинский общественный деятель
Украинский политический и общественный деятель. Доктор филологических наук, член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное