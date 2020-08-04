Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
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Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине
Аргументы неделивчера в 08:55
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Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
RT на русском вчера в 12:33
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
Футбол
«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б
В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn вчера в 15:25
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в Санкт-Петербурге
Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Красноярск лайнер вернулся в аэропорт Пулково из-за технических проблем.
Российская газета вчера в 21:45
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Гаджеты
LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего
Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
Политика
Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК 01:10
Общество
На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Известия вчера в 04:46
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Армия и оружие
В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском вчера в 11:51
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU вчера в 06:29
Футбол
«Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы
Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух.
Бомбардир.ру 01:15
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Культура
Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя 03 августа в 02:37
Политика
Странная история. Чатиняна и жену Гибатдинова «обвинили» в финансировании «Единой России»
Вчера лидер выдвинувшегося на Гордуму Ульяновска движения "Против всех" (и журналист 73 онлайн) Дарья Косаринова опубликовала у себя в инстаграм информацию о платежах, которые Наири Чатинян и жена Айрата Гибатдинова, якобы, провели в фонд "Единой России" (своих политических оппонентов).
Ulpressa 01:10
Общество
Экс-сотрудника Google посадили на полтора года за кражу технологий
Вашингтон, 5 августа 2020, 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам.
REGNUM вчера в 22:48
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Всего вирусом заразились больше 18,4 млн человек. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Газета.Ru 01:15
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвасталась архивным откровенным фото
Московский Комсомолец 00:13
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru вчера в 13:09
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Происшествия
Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае
Природоохранная прокуратура пересчитала размер ущерба рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамб в Красноярском крае осенью 2019 года, который, по уточнённым данным, составил 424 млн рублей.
RT на русском 00:35
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27