Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".В источнике
Подробнее о событии
Известия

Экс-депутат Верховной рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Известия16:21
URA.Ru

Русскоязычным украинцам посоветовали «паковать манатки»

URA.Ru15:16
Взгляд.ру

На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

Взгляд.ру13:52
Царьград

«Упаковали манатки - и уехали»: Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться

Царьград14:53
News.ru

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

News.ru13:27
РИА Новости

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

РИА Новости13:11
Аргументы недели

Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине

Аргументы недели08:55
Реклама

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
РИА Новости09:58
503

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
REGNUM09:59
134
Реклама
Реклама
Реклама

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:57
6
Реклама

В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате

В настоящий момент в Нидерландах мужчинам и девушкам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а девушки продолжают играть либо с мужчинами, либо с девушками в футбольных лигах категории Б. Результаты данного эксперимента могут дать возможность девушкам выступать в категории А в одной команде с мужчинами.
ТАСС Спорт11:31
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама