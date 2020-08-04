В Нидерландах футболистке разрешили выступать в мужском чемпионате

В настоящий момент в Нидерландах мужчинам и девушкам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а девушки продолжают играть либо с мужчинами, либо с девушками в футбольных лигах категории Б. Результаты данного эксперимента могут дать возможность девушкам выступать в категории А в одной команде с мужчинами.