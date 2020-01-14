Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
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Ковтуненко и Маркелов едва не подрались во время спора о сожжении Москвы в эфире Скабеевой
Народные новостивчера в 14:14
Экс-депутат Рады устроил скандал в телеэфире из-за предложения «сжечь Москву»
Московский Комсомолецвчера в 19:00
Экс-депутат Рады устроил перепалку в эфире Скабеевой на тему Москвы и ее сожжения
Экономика сегоднявчера в 11:07
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Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Российский турист в Таиланде впал в кому после падения
Турист из России впал в кому после падения с четвертого этажа отеля в Патонге на острове Пхукет.
Армия и оружие
В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой
НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Армия и оружие
Макрон направит в Африку дополнительные военные силы
В центр французских объединенных сил операции «Бархан», которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля, будет направлено дополнительно 220 военнослужащих.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Происшествия
Началось слушание дела об избиении Макарова в ярославской ИК-1
Во вторник, 14 января, началось рассмотрение дела об избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Происшествия
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
"Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Культура
Ник Перумов: «Первым моим персонажем в WoW был гном из Альянса — это позорно»
Российский писатель-фантаст Ник Перумов, известный по романам «Гибель Богов» и «Кольцо Тьмы», поздравил World of Warcraft с 15-летием.
Общество
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Происшествия
В метро Неаполя столкнулись поезда
В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ
Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Происшествия
Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд
Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
Шоу-бизнес
Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде
Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
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