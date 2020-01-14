Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
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Бывший депутат Рады устроил скандал в эфире из-за слов о «сожжении Москвы»

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Слова о Москве заставили бывшего депутата Госдумы пойти на грубость

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Бывший депутат Рады Ковтуненко устроил перепалку в эфире ток-шоу, обсуждая сожжение Москвы

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Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

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Экс-депутат Рады устроил перепалку в эфире Скабеевой на тему Москвы и ее сожжения

Экономика сегоднявчера в 11:07
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Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
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Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

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Макрон направит в Африку дополнительные военные силы

В центр французских объединенных сил операции «Бархан», которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля, будет направлено дополнительно 220 военнослужащих.
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Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
РБК 06:19
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Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
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Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
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Началось слушание дела об избиении Макарова в ярославской ИК-1

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В метро Неаполя столкнулись поезда

В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.
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Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В ФРГ провели спецоперацию против экстремистов — выходцев из РФ

Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.
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Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Жители английской деревни 6 лет отдавали полиции деньги, подброшенные благотворителями

Московский Комсомолец 05:15
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
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Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
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Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд

Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
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Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.
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Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

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