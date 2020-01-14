Политика
РИА НовостиЭкс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Ковтуненко и Маркелов едва не подрались во время спора о сожжении Москвы в эфире Скабеевой
Народные новостивчера в 14:14
Экс-депутат Рады устроил скандал в телеэфире из-за предложения «сжечь Москву»
Московский Комсомолецвчера в 19:00
Экс-депутат Рады устроил перепалку в эфире Скабеевой на тему Москвы и ее сожжения
Экономика сегоднявчера в 11:07
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Sohu: Китаю не нужен российский Су-57
Как сообщает информагентство «Sohu», после падения в конце декабря российского истребителя пятого поколения, Китай принял окончательное решение оказаться от его приобретения.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Экономика
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Происшествия
Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми
Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
Гаджеты
Новый iPhone с 5,4-дюймовым экраном получит датчик распознавания лиц
Новый iPhone получит 5,4-дюймовый экран и Face ID вместо устаревшего Touch ID.
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала требование навсегда уехать из России
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Общество
Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших актов РСФСР
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина об отмене с 1 января порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет документ еще по 3,6 тысячи актов СССР.
Авто
Производство кроссовера Kia Seltos началось в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Наука
Кратер от одного из крупнейших метеоритов наконец-то найден
Происшествия
Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу Уладиеву, занимавшемуся делом Гайзера
Помимо коррупционных дел Гайзера и Ходько, Уладиев расследовал также гибель в 2016 году 14 детей на карельском Сямозере.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Армия и оружие
США признали терактом стрельбу на базе ВМС во Флориде
Власти США назвали стрельбу на авиабазе во Флориде, которую 6 декабря 2019 года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, террористическим актом.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
Единоборства
Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл сумму, полученную за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го.
Общество
Официально: Sony пропустит E3 2020
В прошлом году Sony впервые пропустила E3, где до этого постоянно делилась самыми важными новостями о своей продукции, включая знаменитую пресс-конференцию в 2013 году, когда состоялась важнейшая презентация PlayStation 4.
Общество
Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»
Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.