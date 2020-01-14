Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

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