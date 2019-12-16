с чего всё началось

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Футбол МИД Украины увидел российскую пропаганду в скандале с Зозулей В своем обращении ведомство сравнило выкрики болельщиков "Райо Вальекано" со штампами российской пропагандой, а также назвало обвинения в нацизме в адрес Зозули надуманными и лживыми.

Общество В Госдуме предложили замену смертной казни УК предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы более чем за 20 видов преступлений, а в виде смертной казни – только за пять.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Гаджеты Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.

Политика Власти Украины планируют ввести двойное гражданство Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Тимати приобщил сынишку к любимым сериалам Если еще месяц назад артист выкладывал в своем микроблоге довольно стандартные снимки, где просто держал Ратмира на руках, то теперь даже невооруженным взглядом заметно — Тимур Юнусов наслаждается обществом сынишки.

Политика Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Здоровье В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным.