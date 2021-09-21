Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал.
В августе газ в Польше подорожал на 18%, в сентябре этот показатель станет еще выше из-за скачка цен на спотовый газ в Европе, причем холода еще впереди, и что ждать от цен на газ в отопительный период, никто не берется прогнозировать.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, а ныне правозащитник Эдвард Сноуден (Edward Snowden) предостерёг пользователей Сети от использования популярного сервиса ExpressVPN — на то имеются веские основания.
Ученые относительно недавно научились создавать и манипулировать ультрахолодными молекулами, однако они уже успели стать полезным инструментом для точных измерений, квантовых симуляций и обработки квантовой информации.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марии Картер €100 тыс. в качестве компенсации.