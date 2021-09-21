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Экс-депутат Рады возложил на Зеленского ответственность за высокие цены на газ на Украине

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.
RT на русском
Мураев напомнил, что до конца года стране требуется ещё около 10 млрд кубометров газа.
RT на русском
Экс-депутат Рады отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако Киев ответил отказом.
РИА Новости
Теперь за восполнение запасов газа украинцам придется переплатить более 6 млрд долларов.
Московский Комсомолец

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