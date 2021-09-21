Rzeczpospolita назвала цены на газ в Польше шокирующими из-за позиции России по поставкам

В августе газ в Польше подорожал на 18%, в сентябре этот показатель станет еще выше из-за скачка цен на спотовый газ в Европе, причем холода еще впереди, и что ждать от цен на газ в отопительный период, никто не берется прогнозировать.