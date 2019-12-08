Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Политика В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

Транспорт Проезд на общественном транспорте подорожал в Новосибирске Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и на метро подорожал с воскресенья, 8 декабря в Новосибирске на 2-3 рубля из-за роста цен на топливо и необходимости закупать вагоны и ремонтировать пути.

Общество Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Политика Путин встретился с Лукашенко в Сочи Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Хоккей «Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.

Авто Определены самые популярные марки автомобилей в России Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Общество Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Политика Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Экономика Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.