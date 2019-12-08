Политика
RT на русскомЭкс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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Политика
В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Транспорт
Проезд на общественном транспорте подорожал в Новосибирске
Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и на метро подорожал с воскресенья, 8 декабря в Новосибирске на 2-3 рубля из-за роста цен на топливо и необходимости закупать вагоны и ремонтировать пути.
Происшествия
Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Сочи
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Хоккей
«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах
Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Наука
Названы три этапа старения человека
Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.