Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки СССР

Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.
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с чего всё началось
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице во «ВКонтакте
».
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