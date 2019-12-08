с чего всё началось

Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.

Экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки СССР

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Армия и оружие В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.