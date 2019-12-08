Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки СССР
Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.
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с чего всё началось
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице во «ВКонтакте».Lenta.ruвчера в 22:46
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