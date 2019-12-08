Политика
RT на русскомЭкс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице во «ВКонтакте».Lenta.ruвчера в 22:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
Кино
Глава студии Marvel пообещал грандиозный кроссовер
В обозримом будущем уже знакомые зрителям герои фильмов Marvel встретятся в одном кроссовере с персонажами, которых только предстоит включить в существующую киновселенную.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Спорт
Усманов обратился с открытым письмом к WADA
Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Единоборства
Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью
Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Бэйл опять уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча «Реала»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл в очередной раз уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча.
Происшествия
ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Сенцова обидели на «еврооскаре»: слова не дали, отмечали в «Москве»
Сенцов был огорчен, что ему не дали выступить на церемонии, а также тем, что праздничная вечеринка прошла в ресторане под названием "Москва".
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун»
В Сети появилось видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», снятое с истребителя Су-27 ВВС Украины.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Гаджеты
Intel откровенно рассказывает сказки, сравнивания свои процессоры с CPU AMD Ryzen
На днях Intel провела мероприятие, на котором в очередной раз использовала такой подход при сравнении своих процессоров с конкурентами.
Спорт
Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Музыка
Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Шоу-бизнес