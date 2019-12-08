Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице во «ВКонтакте
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