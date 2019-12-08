с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Единоборства Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Игры Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.

Общество Диетолог назвал причину депрессивности россиян Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.

Происшествия В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.

Политика Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Общество Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.