Политика
РБКЭкс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Фрагмент записи опубликован на странице Мураева в YouTube.
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«Они никогда в жизни этого не сделают»: Назван главный страх Украины перед Донбассом
Царьградвчера в 23:16
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Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Политика
«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам
Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
Форпост Северо-Запад 04:19
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
Политика
Кремль назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Народные новости 05:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
Баскетбол
«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды
Спорт-Экспресс 05:27
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля
Почти 54% избирателей НАО даже при существующей процедуре голосования высказались против поправок.
Свободная Пресса 01:29
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы обнаружены зубы
Ранее различные исследования уже показывали, что такими маленькими зубами покрыто почти все тело китовых акул, однако до недавнего времени не было известно, что эти зубы также располагаются и вокруг глаз этих морских животных.
Машины и Механизмы 00:31
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней.
РБК 02:00
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Общество
Бизнес оценил потери от бесплатного интернета
При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд руб. ежегодно.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Автоспорт
Машины безопасности в Формуле-1 выкрасили в радужный флаг
Накануне рестарта сезона 2020 года организаторы Формулы-1 показали автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые планируется использовать в ходе нынешнего чемпионата.
Daily-Motor.Ru 05:23
Армия и оружие
В России стартовало производство нового автомата А-545
Автомат А-545, который считается конкурентом известного АК-12, запущен в серийное производство на российском заводе имени Дегтярева.
Политическая Экспертиза вчера в 11:13
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до отметки в 71 рубль, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:31
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
Общество
Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29