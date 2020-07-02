Украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Фрагмент записи опубликован на странице Мураева в YouTube.

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

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