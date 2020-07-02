Политика

РБКРБКЭкс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Фрагмент записи опубликован на странице Мураева в YouTube.
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Депутат Рады объяснил страх возвращения Донбасса

Телеканал 360°04:54

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

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Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс

РИА Новостивчера в 21:00

«Они никогда в жизни этого не сделают»: Назван главный страх Украины перед Донбассом

Царьградвчера в 23:16

Экс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед Донбассом

Комсомольская правдавчера в 22:25

На Украине объяснили, почему возвращение Донбасса пугает Киев

News.ruвчера в 21:16

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Lenta.ruвчера в 23:24
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Авто

Появились фото нового седана Kia Optima для рынка России

Портал kia-clubs.ru опубликовал фотографии новой Kia Optima, которая со сменой поколения получит название K5 в нашей стране.
Тарантас Ньюс 06:30
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Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Происшествия

Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
2
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
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Игры

Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Суть в том, что разработчики решили не использовать более старые версии графических программных интерфейсов, потому игра заработает лишь там, где поддерживается DX12.
The GEEK 06:58
5
Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
РБК 07:11
Авто

Россияне стали активнее покупать машины

Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
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Кино

Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
Интерфакс 07:04
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Футбол

Уткин высказался о главном тренере ЦСКА Гончаренко

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о главном тренере московского ЦСКА Викторе Гончаренко после победы армейцев над столичным «Спартаком» (2:0).
RT на русском 05:50
Футбол

Гвардиола подтвердил переход Сане в «Баварию»

Гвардиола пока не подтверждает эту информацию, но отмечает, что несмотря на оставшиеся дела, скорее всего Лерой Сане поедет в Мюнхен.
CT news 06:38
Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
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Происшествия

В Москве на Тверской улице загорелся жилой дом

ТАСС 07:17
Гаджеты

Honor представила 7-дюймовый смартфон Honor X10 Max

Honor, наконец-то, показала свой новый 7.09-дюймовый смартфон Honor X10 Max, ставший преемником модели Honor X8 Max, выпущенной ещё в 2018 году.
ITZine.ru 07:03
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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