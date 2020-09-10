Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
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Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, страх вызван тем, что Киев, который должен будет выплачивать жителям региона пенсии, искать средства на устранение последствий войны и реконструкцию зданий.В источнике
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«Страны не будет»: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
Комсомольская правда19:18