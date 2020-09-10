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РБК
РБК

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, страх вызван тем, что Киев, который должен будет выплачивать жителям региона пенсии, искать средства на устранение последствий войны и реконструкцию зданий.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

РБК22:36
Lenta.ru

На Украине назвали условие для прекращения существования страны

Lenta.ru19:54
URA.Ru

Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины

URA.Ru19:31
РЕН ТВ

Ничего не будет: Украине предрекли самоуничтожение при Зеленском

РЕН ТВ19:38
Газета.Ru

Бывший депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Газета.Ru19:39
Комсомольская правда

«Страны не будет»: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Комсомольская правда19:18
РИА Новости

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

РИА Новости19:07

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
6

Эксперты сообщили, какая валюта будет основной к 2030 году

По данным одного из банков с Уолл-стрит, в ближайшее десятилетие юань приобретет значительное влияние, поскольку Китай расширяет свои финансовые рынки и предпринимает шаги по снижению своей зависимости от доллара США, сообщает гонконгское издание https: / / www.scmp.com / economy / china-economy / article / 3100575 / chinese-yuan-become-no-3-global-currency-2030-after-u South China Morning Post.
Московский Комсомолец8 сентября в 02:49
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Приморье сократили число коек для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения Приморского края, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом, постепенно возвращаются к работе по основному профилю.
Российская газета00:31