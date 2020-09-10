Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, страх вызван тем, что Киев, который должен будет выплачивать жителям региона пенсии, искать средства на устранение последствий войны и реконструкцию зданий.