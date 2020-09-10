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РБК
РБК

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, страх вызван тем, что Киев, который должен будет выплачивать жителям региона пенсии, искать средства на устранение последствий войны и реконструкции зданий.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

РБК22:36
Lenta.ru

На Украине назвали условие для прекращения существования страны

Lenta.ru19:54
Комсомольская правда

«Страны не будет»: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Комсомольская правда19:18
РЕН ТВ

Ничего не будет: Украине предрекли самоуничтожение при Зеленском

РЕН ТВ19:38
URA.Ru

Экс-депутат Рады назвал условие развала Украины

URA.Ru19:31
Газета.Ru

Бывший депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Газета.Ru19:39
РИА Новости

Экс-депутат Рады заявил о вероятном прекращении существования Украины

РИА Новости19:07

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в среду в МИД России.
Интерфаксвчера в 10:18
1,6K

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28
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Зачистка Сирии. ВКС России уничтожили лагерь боевиков в зоне «Идлиб»

Дамаск, 9 сентября 2020, 23:11 — REGNUM Боевые самолёты ВКС России нанесли серию авиаударов по лагерю боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 сентября агентство «Русская весна» со ссылкой на неназванный военный источник.
REGNUMвчера в 16:11

Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая.
Взгляд.ру22:35