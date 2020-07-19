Политика
РБКЭкс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш». Запись выпуска размещена на Youtube-канале политика.
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Экс-депутат Рады заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Московский Комсомолецвчера в 19:32
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Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт вчера в 09:54
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Происшествия
Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
REGNUM вчера в 15:25
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
ProstoProSport 17 июля в 04:38
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru вчера в 17:38
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Эксперт рассказал, когда вакцину от COVID-19 протестируют на детях
Ранее сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа.
Газета.Ru 00:54
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма вчера в 10:01
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Авто
КамАЗ приступил к сборке новейшего самосвала
Самосвал КАМАЗ-6595 получил более узкую кабину, чем у тягача K5: без спальных мест и с тоннелем по центру, где разместился экономичный мотор.
АвтоВзгляд вчера в 03:52
Футбол
«Зенит» победит «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальный матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 18:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru вчера в 05:30
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05