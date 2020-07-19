Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш». Запись выпуска размещена на Youtube-канале политика.

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

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