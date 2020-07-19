Политика
РБКЭкс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш». Запись выпуска размещена на Youtube-канале политика.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19:50
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru 06:47
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Здоровье
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай
Число случаев COVID-19 в регионе выросло до 1239 За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 22 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
АМИТЕЛ вчера в 23:20
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Ранее сообщалось, что в общей сложности за несколько дней на Москву может обрушиться до 100 мм дождя.
Коммерсантъ 21:49
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 12:58
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза 12:13
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Общество
Эксперт рассказал о сроках появления в России e-sim карт
«E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», - рассказал агентству заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
Аргументы и Факты 21:45
Общество
Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
РИА Новости 21:10
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Единоборства
Кирзиз Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргиз Рафаэль Физиев (8-1) на UFC Fight Night 172 единогласным решением судей победил англичанина Марка Диакези (14-4) — 29-28, 29-28, 30-27.
Спорт-Экспресс 22:00
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показался в новом образе с лысиной и усами
Стас Пьеха в микроблоге в Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал в новом образе, напугавшем поклонников.
Дни24 вчера в 15:00
Политика
CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома
Экономика сегодня 13:13
Гаджеты
NVIDIA представила новый «творческий» драйвер Studio 451.77
Пришло время запуска новой версии такого драйвера — NVIDIA Studio 451.77.
3DNews 09:11
Кино
Раскрыто, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel
Киноафиша России 16 июля в 04:35
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa 07:34