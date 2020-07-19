Политика

РБКРБКЭкс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш». Запись выпуска размещена на Youtube-канале политика.
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Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

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Экс-депутат Рады заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма

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Экс-депутат Рады рассказал об отказе Киева от Крыма и Донбасса

News.ru19:09

Экс-депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

РИА Новости18:44
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Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
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Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

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Эксперт рассказал о сроках появления в России e-sim карт

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Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары

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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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