Политика
Lenta.ruНа Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Запись трансляции доступна на YouTube. По его словам, последние шесть лет Украина делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад». Среди прочего Мураев указал на политику Киева в отношении государственного языка и религии.
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Экс-депутат Рады заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Московский Комсомолецвчера в 19:32
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Кино
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
Телеканал 360° вчера в 23:51
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Наука
Ученые рассказали о возникновении нового океана
Газета.Ru 02:19
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Футбол
Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:11
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии
Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР).
ТАСС 00:31
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 вчера в 06:00
Происшествия
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Известия вчера в 20:28
Происшествия
На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика
На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
Футбол
Милевский рассказал, как переносит коронавирус
Евро-футбол.ру 02:38
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов
Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Кинологи составили рейтинг самых популярных кличек для собак
Mockva.ru вчера в 20:46
Общество
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Авто
Honda представит новое поколение Civic в 2021 году
Honda анонсировала дебют Civiс нового поколения весной следующего года.
Picsnews.net вчера в 03:23
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Фигурное катание
Тренер погибшей фигуристки Александровской сообщил о ее болезни
Андрей Хекало, тренер погибшей в субботу чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской, заявил, что в январе у 20-летней спортсменки произошел приступ эпилепсии.
Sport.rbc.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
39-летний певец Джастин Тимберлейк и 38-летняя актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз — на этой неделе у пары родился сын.
Passion.ru 01:24
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
ТАСС вчера в 17:14