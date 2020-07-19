Запись трансляции доступна на YouTube. По его словам, последние шесть лет Украина делает «все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели вернуться назад». Среди прочего Мураев указал на политику Киева в отношении государственного языка и религии.

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

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