Происшествия

REGNUMREGNUMВ Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией отправился на охоту в Оймяконский район с друзьями.
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В Якутии медведь убил бывшего депутата

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Бывший депутат госсобрания Якутии погиб от нападения медведя

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Экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Крылов стал жертвой медведя в Оймяконском районе

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Погибшим в результате нападения медведя в Оймяконском районе оказался экс-депутат Ил Тумэна Александр Крылов

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В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

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Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
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Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.
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«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO

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МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

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