Происшествия
REGNUMВ Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией отправился на охоту в Оймяконский район с друзьями.
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Политика
Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии начали забирать паспорта граждан Украины, которые раздавали жителям Закарпатья.
Газета.Ru 03:38
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Газета.Ru 03:21
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
ТВ Центр 04:21
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
Происшествия
В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека
Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна.
ТАСС вчера в 02:54
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия вчера в 12:40
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Футбол
Гаттузо назвал любимого российского игрока
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Матч ТВ вчера в 12:46
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьёв пожаловался на травлю
Телеведущий Владимир Соловьёв пожаловался на шквал критики в его адрес. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».
Газета Кемерова вчера в 00:50
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.
RT на русском 04:12
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Кино
«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO
Телеканал 360° вчера в 08:39
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.
РБК вчера в 13:08
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
Ведомости вчера в 07:38