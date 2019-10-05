Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией отправился на охоту в Оймяконский район с друзьями.

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Политика Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта Власти Венгрии начали забирать паспорта граждан Украины, которые раздавали жителям Закарпатья.

Политика Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Кино Как встречает свой юбилей Александр Михайлов Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.

Происшествия В результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом погибли три человека Аварийная посадка вблизи Львова транспортного самолета Ан-12, совершавшего рейс из Испании, закончилась гибелью троих человек, еще трое пострадали, судьба двоих неизвестна.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Политика Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Футбол Гаттузо назвал любимого российского игрока Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьёв пожаловался на травлю Телеведущий Владимир Соловьёв пожаловался на шквал критики в его адрес. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».

Здоровье Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.

Армия и оружие Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела 17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.