Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
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Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. «Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — отметила она.В источнике
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