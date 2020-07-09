Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. «Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — отметила она.