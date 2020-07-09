Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИзвестияИзвестия

Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. «Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — отметила она.В источнике
Подробнее о событии

Новая песня о старом: депутат Рады назвала виновных в потере Крыма

РИА Новости Крым03:48

Журавко назвал регионы, которые Украина потеряет вслед за Крымом и Донбассом

ФАН03:50

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Московский Комсомолец21:58

В Киеве назвали причину, по который Крым никогда не вернётся на Украину

REGNUM22:28

Экс-депутат Рады аргументировала, почему Украина навсегда потеряла Крым

Газета.Ru22:08

Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

Известия23:06

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

РИА Новости21:01
Реклама

Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента

Хабаровск, 9 июля 2020, 11:12 — REGNUM Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.
Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента
REGNUM04:12
5

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия01:44
2
Реклама
Реклама

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM7 июля в 04:30
415
Реклама
Реклама

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru01:22
58
Реклама
Реклама

Дмитрий Медведев рассказал, какие реформы припоминает ему народ

Заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ему пишут россияне после ухода с руководящих постов и как по-разному воспринимают предпринятые им в свое время реформы.
Ридус04:11

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газетавчера в 05:17
203
Реклама
Реклама
Реклама