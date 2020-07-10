с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал закон о государственном языке Украины. По его словам, он нарушает все демократические нормы государства. Политик напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств.

Общество В краевой Общественной палате заявили, что не имеют отношения к выплатам наблюдателям и волонтерам викторины по Конституции В Общественной палате Красноярского края заявили, что не имеют отношения к оплате за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.

Гаджеты Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню. 1

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,3K

Политика Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. 29

Общество Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.

Футбол «Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.

Политика Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи. 478

Происшествия СК возбудил дело о массовых убийствах граждан в Сталинградской области Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны Сталинградской области (ст. 357 УК РФ «Геноцид»). 574

Автоспорт Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.

Гаджеты Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.

Экономика Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Здоровье В Свердловской области рассказали, кто чаще умирает от коронавируса В Свердловской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 70 лет, и очень часто — старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболевания, заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков.