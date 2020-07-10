Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Экс-депутат Верховной рады раскритиковал закон о госязыке Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал закон о государственном языке Украины. По его словам, он нарушает все демократические нормы государства. Политик напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ
» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.
Lenta.ru00:41

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Экс-депутат Верховной рады раскритиковал закон о госязыке Украины

Телеканал 360°05:20

На Украине назвали очередной «гвоздь в невозврат» Крыма

Национальная служба новостей02:10

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Известиявчера в 23:45

На Украине назвали еще один «гвоздь в невозврат» Крыма

Lenta.ru00:41

Экс-депутат Верховной Рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма на Украину

Piter.tv00:40

На Украине назвали закон о госязыке «гвоздём в невозврат» Крыма

News.ru01:48

Экс-депутат Рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма на Украину

РИА Новостивчера в 22:23
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Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
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Общество

В краевой Общественной палате заявили, что не имеют отношения к выплатам наблюдателям и волонтерам викторины по Конституции

В Общественной палате Красноярского края заявили, что не имеют отношения к оплате за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.
ТВК 05:15
Гаджеты

Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone

Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню.
Газета.Ru 06:00
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
1,3K
Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Общество

В Петербурге объяснили рост смертности в июне

Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
4
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2,4K
Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»

Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
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Футбол

«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
Реальное время 04:25
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
23
Происшествия

СК возбудил дело о массовых убийствах граждан в Сталинградской области

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны Сталинградской области (ст. 357 УК РФ «Геноцид»).
АиФ Волгоград вчера в 09:26
574
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
4
Автоспорт

Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге

Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.
Autosport.com.ru вчера в 13:33
Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 04:51
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Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Игры

Авторы Psychonauts 2 вернули в игру вырезанный контент благодаря Microsoft

CyberSport.ru 03:26
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Здоровье

В Свердловской области рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

В Свердловской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 70 лет, и очень часто — старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболевания, заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков.
JustMedia 04:45
Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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