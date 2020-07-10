Политика
Телеканал 360°Экс-депутат Верховной рады раскритиковал закон о госязыке Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал закон о государственном языке Украины. По его словам, он нарушает все демократические нормы государства. Политик напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.Lenta.ru00:41
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Общество
В краевой Общественной палате заявили, что не имеют отношения к выплатам наблюдателям и волонтерам викторины по Конституции
В Общественной палате Красноярского края заявили, что не имеют отношения к оплате за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.
ТВК 05:15
Гаджеты
Пользователи по всему миру жалуются на быструю разрядку iPhone
Пользователи iPhone начали массово жаловаться на слишком быструю разрядку аккумулятора - некоторые утверждают, что им приходиться подзаряжать устройство по три раза на дню.
Газета.Ru 06:00
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Футбол
«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши
Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
Реальное время 04:25
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Происшествия
СК возбудил дело о массовых убийствах граждан в Сталинградской области
Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны Сталинградской области (ст. 357 УК РФ «Геноцид»).
АиФ Волгоград вчера в 09:26
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
В 6:30 по московскому времени спасатели получили сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур.
Городовой 04:37
Автоспорт
Боттас и Леклер съездили домой между гонками в Шпильберге
Валттери Боттас и Шарль Леклер покинули Шпильберг и вернулись домой на несколько дней между двумя австрийскими Гран При.
Autosport.com.ru вчера в 13:33
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Компании удалось добиться определённого прогресса в этом, поскольку актуальная в настоящее время Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС.
3DNews 04:20
Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Здоровье
В Свердловской области рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
В Свердловской области чаще всего от COVID-19 умирают люди старше 70 лет, и очень часто — старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболевания, заявил глава регионального минздрава Андрей Цветков.
JustMedia 04:45
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36